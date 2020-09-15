Украина соблюдает перемирие на Донбассе, несмотря на провокации, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил перед постоянными представителями государств-членов ЕС при ОБСЕ. Он отметил, что несмотря на провокации, Украина продолжает придерживаться прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ к любому району в зоне конфликта.

"Безусловно, в процессе урегулирования ОБСЕ должна быть беспристрастной относительно сторон конфликта - России и Украины. В то же время, интересам всех отвечает проактивная ОБСЕ, которая всесторонне способствует установлению мира и деоккупации наших территорий", - сказал Кулеба.

Напомним, что 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирья, которое было установлено с 27 июля 2020 года; в результате вражеского обстрела погиб украинский военный Тарас Кубийович.

Кроме того, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение перемирья со стороны боевиков.