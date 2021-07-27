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Украина не смогла побороться за медали ОИ в маунтенбайке и гребном слаломе

Автор: РБК-Украина

На Олимпиаде-2020 в Токио украинские спортсменки не смогли побороться за медали в маунтенбайке и гребном слаломе. В обеих дисциплинах в финале представительницы Украины заняли восьмые места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

Сообщается, что чемпионка Европы и бронзовая медалистка чемпионата мира по маунтенбайку Яна Беломоина на Олимпийских играх финишировала на восьмом месте в дисциплине кросс-кантри.

А Виктория Ус показала восьмой результат в гребном слаломе на байдарке, улучшив свои результаты по сравнению с Играми в Рио. Но она продолжит свое выступление на Олимпиаде и уже завтра поборется в гребном слаломе на каноэ.

Напомним, ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады-2020, в сегодняшней игре она победила гречанку Марию Саккари.

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