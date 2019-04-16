Украина и Словакия подписали договор по использованию авиапространства

Премьер-министры Украины и Словакии Владимир Гройсман и Петер Пеллегрини подписали договор о совершенствовании процедур пограничного движения и использовании авиационного пространства. Документы подписаны в Братиславе в рамках рабочего визита Гройсмана, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Стороны подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о местном приграничном движении от 30 мая 2008 года. Документ предусматривает, что срок пребывания в режиме местного пограндвижения в пограничной зоне не должен превышать 90 дней.

Также подписана декларация о намерениях заключить соглашение для установления условий использования части воздушного пространства Словакии для обслуживания воздушного движения "Украэрорухом" в международном аэропорту "Ужгород" для коммерческого воздушного транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия заинтересована в подписании контракта на транзит газа между Украиной и Россией после 2019 года. Госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел Словакии Лукаш Паризек заявил, что Словакия всегда выступала в поддержку транзитного потенциала Украины и помогала Украине реверсом.