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Украина со следующего года начнет массово внедрять капельное орошение, - СНБО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 30 июля рассмотрел вопрос об обеспечении водой сельского хозяйства страны на фоне изменения климата. Было принято решение со следующего года максимально внедрять капельное орошение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, на заседании отдельно был вопрос об обеспечении водой нашего сельского хозяйства. "Речь идет о применении систем орошения с учетом климата, за которым мы сегодня все наблюдаем", - сказал он.

"С учетом того, что происходит в сельском хозяйстве для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны со следующего года максимально нашими фермерами будет внедряться капельное орошение", - уточнил Данилов.

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СНБОсельское хозяйство