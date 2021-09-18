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Украина следит за военными учениями России и Беларуси, - Данилов

Автор: Анна Полисученко

Украина следит за военными учениями России и Беларуси. Это заявляет секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Обучение ("Запад-2021" России и Беларуси - ред.) там продолжаются. Мы отслеживаем, что происходит в процессе этих учений. На сегодняшний день действительно для нас это вызов, но я могу сказать, у нас начинаются собственные обучения со странами НАТО. Мы не чувствуем себя незащищенными. Может начаться обострение? В любое время, когда Путин примет решение", - заявил Алексей Данилов.

В новом выпуске политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 17 сентября главная тема эфира - "Закон об олигархах". Эксперты и гости студии, среди которых Алексей Данилов, Денис Малюська, Людмила Денисова, а также Томаш Фиала, Давид Арахамия, Марина Ставнийчук и другие, обсуждают, кто получит выгоду от закона и кого именно запишут в олигархи. А также то, какой реакции ждать от Венецианской комиссии.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 17 сентября

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наєв рассказал, для чего Россия проводит масштабные военные учения на территории Беларуси и к чему готовиться Украине.


Также украинцы в студии рассказали, чувствуют ли сейчас угрозу полномасштабной войны с Россией.


В то же время нардеп Евгений Шевченко в прямом эфире убеждал украинцев подружиться с Лукашенко.


Кроме того, смотрите большой сюжет о воспоминаниях родственников погибших пассажиров сбитого россиянами над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний".


И послушайте размышления Савика Шустера о современных диктаторах и новых вызовах перед Украиной.

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СНБОАлексей Данилов