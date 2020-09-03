ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна - Швейцарія: прогноз на стартовий матч у Лізі націй

Львів, Четвер 03 вересня 2020 12:03
Україна - Швейцарія: прогноз на стартовий матч у Лізі націй
Фото: тренування збірної України перед грою зі Швейцарією (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Фахівці не вважають "синьо-жовту" команду фаворитом зустрічі

Збірна України стартує у вищому дивізіоні Ліги націй матчем проти команди Швейцарії. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися поєдинок можна на каналах "Футбол 1" і ТРК "Україна".

3 вересня 21:45
Львів, стадіон "Арена Львів"

Букмекери яскраво вираженого фаворита у майбутньому протистоянні не бачать. Ставки на перемогу команди Андрія Шевченка приймаються з коефіцієнтом 2,35, для порівняння, успіх збірної Швейцарії оцінюється у 3,00. Трохи вище котирування на нічийний результат - 3,10.

На думку фахівців, матч буде не дуже результативним. Найбільш ймовірний рахунок - мінімальна нічия 1:1. Коефіцієнт на такий результат зустрічі становить 5,50. Менш імовірною вважається перемога України з рахунком 1:0 - 7,50, в той час, як мінімальна перемога швейцарців оцінена в 8,00.

Попередні зустрічі

Українці ще жодного разу не перемагали швейцарців в основний час, хоча і зустрічей було всього лише дві. На ЧС-2006, де Андрій Шевченко ще був у ролі футболіста, команда здолала суперника по пенальті. А товариський поєдинок у 2010 році завершився внічию - 2:2.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Збірна УкраїниШвейцарияпрогнозставкиЛіга наційбукмекеры
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся