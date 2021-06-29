Україна - Швеція: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Сьогодні збірна України вперше в історії грає в 1/8 фіналу чемпіонатів Європи. Наш суперник Швеція.
РБК-Україна проведе онлайн трансляцію поєдинку.
УКРАЇНА - ШВЕЦІЯ 0:0
11' - Яремчук! Дуже хороша комбінація вдалася українцям в чужій штрафній. Ярмоленко обігрався з Яремчуком, а Роман, хоч і з кута, але гостро пробив у ворота. Спас шведів кіпер Ульсен.
9' - а ось і перший удар у України, правда вийшов він вкрай невдалим у Шапаренко. Микола пройшов по центру і з непоганої позиції зважився на удар, але м'яч ледь не полетів в аут.
7' - перша небезпека біля воріт Бущана. Двічі шведи намагалися пробити, але обидва рази удари блокувалися нашими захисниками. В результаті кутовий, який завершився нічим.
5' - трохи шведи підібгали українців на нашій половині поля, але поки все без загострення.
4' - поки збірні не форсують події, спокійно катаючи м'яч в центрі поля.
Понеслася. Україна починає цей поєдинок з центру поля.
Команди вже на полі. Звучить гімн України.
До матчу залишається півгодини, а поки є основні склади команд.
Україна: Бущан - Кривцов, Забарний, Матвієнко - Караваєв, Степаненко, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко - Ярмоленко, Яремчук
Швеція: Ольсен - Люстіг, Лінделеф, Даніельссон, Аугустінссон - Ларссон, Ольссон, Екдаль, Форсберг - Кулусевскі, Ісак