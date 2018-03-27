Украина и Шри-Ланка подпишут соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций

Президент Украины назначил делегацию для предстоящих переговоров

Петр Порошенко 26 марта подписал указ №86/2018 о назначении делегации Украины для участия в переговорах со Шри-Ланкой. Об этом передает сайт президента Украины.

Украина собирается заключить договор с республикой Шри-Ланка для содействия и взаимной защиты инвестиций.

"Создать делегацию Украины для участия в переговорах с Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка по согласованию проекта Соглашения между Украиной и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о содействии и взаимной защите инвестиций", - говорится в указе президента.

В состав делегации войдут: госсекретарь Минэкономразвития и торговли Украины Перевезенцев Алексей, глава департамента по вопросам экономической политики администрации президента Кацуров Олег, замдиректора юрдепартамента Минэкономразвития и торговли Линченко Денис и замзаведующего отделением многостороннего сотрудничества Департамента по вопросам междунарородного сотрудничества секретариата Кабмина Щербельова Светлана.

Напомним, в Шри-Ланке было объявлено чрезвычайное положение из-за столкновений буддистов и мусульман.