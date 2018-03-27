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Украина и Шри-Ланка подпишут соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций

НовостиПолитика    27.03.2018 - 01:51
Фото: флаг Шри-Ланки (flickr.com/Nazly Ahmed)
Фото: флаг Шри-Ланки (flickr.com/Nazly Ahmed)

Президент Украины назначил делегацию для предстоящих переговоров

Петр Порошенко 26 марта подписал указ №86/2018 о назначении делегации Украины для участия в переговорах со Шри-Ланкой. Об этом передает сайт президента Украины.

Украина собирается заключить договор с республикой Шри-Ланка для содействия и взаимной защиты инвестиций.

"Создать делегацию Украины для участия в переговорах с Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка по согласованию проекта Соглашения между Украиной и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о содействии и взаимной защите инвестиций", - говорится в указе президента.

В состав делегации войдут: госсекретарь Минэкономразвития и торговли Украины Перевезенцев Алексей, глава департамента по вопросам экономической политики администрации президента Кацуров Олег, замдиректора юрдепартамента Минэкономразвития и торговли Линченко Денис и замзаведующего отделением многостороннего сотрудничества Департамента по вопросам междунарородного сотрудничества секретариата Кабмина Щербельова Светлана.

Напомним, в Шри-Ланке было объявлено чрезвычайное положение из-за столкновений буддистов и мусульман.

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Теги публикации: Порошенко Петр, соглашение, указ, сотрудничество, Шри-Ланка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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