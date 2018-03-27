Україна та Шрі-Ланка підпишуть угоду про сприяння та взаємний захист інвестицій

Президент України призначив делегацію для майбутніх переговорів

Петро Порошенко 26 березня підписав указ №86/2018 про призначення делегації України для участі у переговорах зі Шрі-Ланкою. Про це передає сайт президента України.

Україна збирається укласти договір з республікою Шрі-Ланка для сприяння та взаємного захисту інвестицій.

"Створити делегацію України для участі у переговорах з Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка з узгодження проекту Угоди між Україною та Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка про сприяння та взаємний захист інвестицій", - йдеться в указі президента.

До складу делегації увійдуть: держсекретар Мінекономрозвитку і торгівлі України Перевезенцев Олексій, голова Департаменту з питань економічної політики адміністрації президента Кацуров Олег, заступник директора юрдепартаменту Мінекономрозвитку і торгівлі Лінченко Денис та заступник завідуючого відділом багатостороннього співробітництва Департаменту з питань міжнародного співробітництва секретаріату Кабміну Щербельова Світлана.

Нагадаємо, у Шрі-Ланці було оголошено надзвичайний стан через зіткнень буддистів і мусульман.