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Украина - Сербия: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    07.06.2019 - 18:02
Украина - Сербия: прогноз букмекеров
Фото: тренировка сборной Украины перед матчем с Сербией (ffu.ua)

Специалисты считают фаворитом подопечных Шевченко

Сборная Украины сыграет отборочный поединок 3 тура чемпионата Европы-2020 против команды Сербии. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

7 июня 21:45
Львов, стадион "Арена Львов"

 

Букмекерские компании отдают небольшое преимущество сборной Украины. Так, на победу подопечных Андрея Шевченко принимаются ставки с коэффициентом 2,71, тогда как на успех сербов можно поставить с 2,99. Ничейный результат оценили в 3,15.

Напомним, матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

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