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Україна - Сербія: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    07.06.2019 - 18:02
Україна - Сербія: прогноз букмекерів
Фото: тренування збірної України перед матчем з Сербією (ffu.ua)

Фахівці вважають фаворитом підопічних Шевченка

Збірна України зіграє відбірковий поєдинок 3 туру чемпіонату Європи-2020 проти команди Сербії. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

7 червня 21:45
Львів, стадіон "Арена Львів"

 

Букмекерські компанії віддають невелику перевагу збірної України. Так, на перемогу підопічних Андрія Шевченка приймаються ставки з коефіцієнтом 2,71, тоді як на успіх сербів можна поставити з 2,99. Нічийний результат оцінили в 3,15.

Нагадаємо, матч обслужить іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Матеу Лаосом.

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