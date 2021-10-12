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Украина сегодня выступит в Гааге по делу о захвате Россией украинских кораблей

Новина українською →
Гаага, Вторник 12 октября 2021 12:14
Украина сегодня выступит в Гааге по делу о захвате Россией украинских кораблей Фото: Международный суд в Гааге (wikimedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 12 октября, украинская сторона выступит в Арбитражном суде в Гааге по делу против Российской Федерации. Речь идет о судебном разбирательстве по факту захвата украинских военно-морских кораблей и их экипажей в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Сообщается, что на слушаниях Украину представляет директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

"Дело имеет определяющее значение для Украины и всей системы международного права, поскольку речь идет о нарушении одного из основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву и международному праву в целом - абсолютного иммунитета военных кораблей", - сказала она.

Отметим, в мае 2019 по требованию Украины Международный трибунал по морскому праву обязал Россию срочно освободить украинские корабли и моряков. Но освобождение произошло в сентябре того же года во время обмена пленными.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гааге начались слушания дела против России о захвате украинских моряков и кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

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