Украина сегодня чествует память героев Крут

В среду, 29 января, в Украине отмечают День памяти павших в бою под Крутами, который произошел 102 года назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти (УИНП).

"Украинцы 29 января вспоминают события, которые произошли в 1918 году, когда украинцы сдержали наступление врага на Киев, проявив жертвенность и героизм ради независимости Украины", - напомнили в УИНП.

В эту дату, в 1918 году, на железнодорожной станции вблизи поселка Круты, за 130 км к северо-востоку от Киева, состоялся бой между 4-тысячной большевистской армией и 300-ми киевскими студентами, которые защищали подступы к Киеву.

Основу украинских добровольцев составляли бойцы созданных по инициативе молодежного Братства украинских самостийников Юношеской школы имени гетмана Богдана Хмельницкого и Студенческого куреня Украинских Сечевых стрельцов - преимущественно студенты Киевского университета, политехнического института и гимназисты.

Потери украинских защитников под Крутами составили 70-100 погибших, по современным подсчетам. Среди них 37-39 - человек - это убитые в бою и расстрелянные студенты и гимназисты. Большевики потеряли под крутами 300 человек.

"Сражение украинцев против большевистской армии под Крутами задержал врага на четыре дня. Таким образом защитники Украины удержали Киев на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира, который фактически означал международное признание украинской независимости", - говорится в сообщении УИНП.

Почтил память героев Крут и президент Владимир Зеленский.

"102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командования, об исторических и геополитические последствия.

Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно преобладал их по численности и оружием", - говорится в сообщении на странице президента.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также обратился к украинцам в честь дня памяти.

"Сегодня мы чтим юных Героев Крут, которые более века назад сделали невозможное - на четверо суток остановили большевистскую армию, которая сунула в Киев, чтобы задушить молодое Украинское государство.

Выше собственной жизни молодые украинцы поставили свободу и достоинство, независимость своего государства! Сегодня этот пример воли и силы вдохновляет бойцов украинской армии, которые как и более ста лет назад защищают украинскую землю от имперских посягательств, противодействуя наглым захватчикам на востоке", - сказано в обращении.