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Украина сделает условием въезда в страну негативный ПЦР-тест

Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина сделает условием въезда в страну негативный ПЦР-тест. Он должен быть сделан за 48 часов до въезда в государство.

Об этом Степанов заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Министр ответил на вопрос нардепа по поводу справки о негативном результате теста ПЦР при въезде в Украину.

"Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают... Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте (сделанном, - ред.) за 48 часов", - заявил Степанов.

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