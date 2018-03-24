Украина - Саудовская Аравия 1-1: видео голов и обзор матча

Первая игра "сине-желтых" в 2018 году завершилась ничьей

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов товарищеского матча между сборными Украины и Саудовской Аравии.

Первая игра сборной Украины в нынешнем году завершилась мировым с Саудовской Аравией, которая готовится к финальной части ЧМ-2018. Товарищеская игра прошла в испанской Марбелье и закончилась с рахунокм 1: 1.

В стартовом составе "сине-желтых" вышел один дебютант - первую игру за национальную команду провел голкипер луганской "Зари" Андрей Лунин. Как зазнается на сайте ФФУ, он в возрасте 19 лет и 40 дней стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины.

Первыми счет в матче открыли украинцы. На 32 минуте подачу Евгения Коноплянки точным ударом головой замкнул Артем Кравец, но еще до перерыва первый угловой у ворот Лунина привел к голу в ответ - отличился Аль-Мувалад.

После перерыва украинцы имели территориальное преимущество, но воплотить ее в голы или хотя бы создать более или менее опасный момент на мокром от дождя поле им долго не удалось. В то же время серьезно вступить в игру несколько раз пришлось Лунину. В итоге голов зрители больше не увидели.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Что касается игры, то у нас было достаточно шансов, чтобы выиграть этот матч. Нами было создано несколько голевых моментов. Но в том, что касается контроля игры, контроля мяча, я не очень доволен действиями подопечных.

Пропустили со стандарта том, не очень хорошо контролировали игру. Хотя я делал акцент именно на том, что мы должны были действовать очень аккуратно, не терять своих игроков. Будем разбираться. Однако, повторюсь, и в первом тайме, и во втором у нас было достаточно моментов, чтобы решить судьбу поединка в свою пользу. Но если бы мы даже победили, я бы все равно остался недоволен контролем игры в нашем исполнении".