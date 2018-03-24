Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна - Саудівська Аравія 1-1: відео голів та огляд матчу

НовиниСпорт    24.03.2018 - 08:58
Фото: Україна - Саудівська Аравія (twitter.com/FFUKRAINE)
Фото: Україна - Саудівська Аравія (twitter.com/FFUKRAINE)

Перша гра "синьо-жовтих" у 2018 році завершилася нічиєю

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів товариського матчу між збірними України та Саудівської Аравії.

 

 

Перша гра збірної України у нинішньому році завершилася мировою з Саудівською Аравією, що готується до фінальної частини ЧС-2018. Товариська гра пройшла в іспанській Марбельї і закінчилася з рахунокм 1:1.

У стартовому складі "синьо-жовтих" вийшов один дебютант - першу гру за національну команду провів голкіпер луганської "Зорі" Андрій Лунін. Як зазнається на сайті ФФУ, він у віці 19 років та 40 днів став наймолодшим воротарем в історії збірної України.

Першими рахунок в матчі відкрили українці. На 32 хвилині подачу Євгена Коноплянки влучним ударом головою замкнув Артем Кравець, але ще до перерви перший кутовий біля воріт Луніна призвів до голу у відповідь - відзначився Аль-Мувалад.   

Після перерви українці мали територіальну перевагу, але втілити її у голи чи хоча б створити більш-менш небезпечний момент на мокрому від дощу полі їм довго не вдалося. У той же час серйозно вступити у гру кілька разів довелося Луніну. У підсумку голів глядачі більше не побачили.

 

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Що стосується гри, то в нас було достатньо шансів, щоб виграти цей матч. Нами було створено декілька гольових моментів. Але в тому, що стосується контролю гри, контролю м’яча, я не дуже задоволений діями підопічних.

Пропустили зі стандарту тому, не дуже добре контролювали гру. Хоча я робив акцент саме на тому, що ми повинні були діяти дуже акуратно, не втрачати своїх гравців. Будемо розбиратися. Проте, повторюся, і в першому таймі, і в другому в нас було достатньо моментів, щоб вирішити долю поєдинку на свою користь. Але якщо б ми навіть перемогли, я би все одно залишився незадоволеним контролем гри у нашому виконанні".

Збірна України зіграла внічию у товариському матчі з Саудівською Аравією Україна - Саудівська Аравія: онлайн трансляція (рахунок 1:1)
Теги публікації: Збірна України, Саудовская Аравия, видео, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top