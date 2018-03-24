Україна - Саудівська Аравія 1-1: відео голів та огляд матчу

Перша гра "синьо-жовтих" у 2018 році завершилася нічиєю

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів товариського матчу між збірними України та Саудівської Аравії.

Перша гра збірної України у нинішньому році завершилася мировою з Саудівською Аравією, що готується до фінальної частини ЧС-2018. Товариська гра пройшла в іспанській Марбельї і закінчилася з рахунокм 1:1.

У стартовому складі "синьо-жовтих" вийшов один дебютант - першу гру за національну команду провів голкіпер луганської "Зорі" Андрій Лунін. Як зазнається на сайті ФФУ, він у віці 19 років та 40 днів став наймолодшим воротарем в історії збірної України.

Першими рахунок в матчі відкрили українці. На 32 хвилині подачу Євгена Коноплянки влучним ударом головою замкнув Артем Кравець, але ще до перерви перший кутовий біля воріт Луніна призвів до голу у відповідь - відзначився Аль-Мувалад.

Після перерви українці мали територіальну перевагу, але втілити її у голи чи хоча б створити більш-менш небезпечний момент на мокрому від дощу полі їм довго не вдалося. У той же час серйозно вступити у гру кілька разів довелося Луніну. У підсумку голів глядачі більше не побачили.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Що стосується гри, то в нас було достатньо шансів, щоб виграти цей матч. Нами було створено декілька гольових моментів. Але в тому, що стосується контролю гри, контролю м’яча, я не дуже задоволений діями підопічних.

Пропустили зі стандарту тому, не дуже добре контролювали гру. Хоча я робив акцент саме на тому, що ми повинні були діяти дуже акуратно, не втрачати своїх гравців. Будемо розбиратися. Проте, повторюся, і в першому таймі, і в другому в нас було достатньо моментів, щоб вирішити долю поєдинку на свою користь. Але якщо б ми навіть перемогли, я би все одно залишився незадоволеним контролем гри у нашому виконанні".