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Украина и Румыния начали ежегодные военные учения в устье Дуная

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Тулча, Вторник 28 сентября 2021 20:43
Украина и Румыния начали ежегодные военные учения в устье Дуная Фото: Украина и Румыния начали военные учения на Дунае (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 28 сентября, в городе Тулча (Румыния) на Дунае начались украинско-румынские военные учения "Риверайн-2021". В них принимают участие боевые катера и вертолеты, а также подразделения морской пехоты обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

В учениях "Риверайн-2021" принимают участие более 15 катеров, вертолетов и подразделения морской пехоты и спецподразделения обеих стран, а также морской охраны Госпогранслужбы Украины и пограничной полиции Румынии.

В ВМС Украины отметили, что при переходе морем корабельная группа отработала ряд учебных мероприятий, включая прохождение кильватерным строем, подачу сигналов по стандартам НАТО, проверку связи, прохождение узких мест и тому подобное.

"Впереди военных моряков двух стран ожидает много совместных тренировок и мероприятий", - добавили в пресс-службе.

Фото: Украина и Румыния начали военные учения на Дунае (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

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