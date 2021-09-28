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Україна і Румунія почали щорічні військові навчання в гирлі Дунаю

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Тулча, Вівторок 28 вересня 2021 20:43
Україна і Румунія почали щорічні військові навчання в гирлі Дунаю Фото: Україна і Румунія почали військові навчання на Дунаї (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 28 вересня, у місті Тульча (Румунія) на Дунаї розпочалися українсько-румунські військові навчання "Ріверайн-2021". У них беруть участь бойові катери і вертольоти, а також підрозділи морської піхоти обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.

У навчаннях "Ріверайн-2021" беруть участь понад 15 катерів, вертольотів та підрозділи морської піхоти та спецпідрозділу обох країн, а також Морської охорони Держприкордонслужби України та прикордонної поліції Румунії.

У ВМС України зазначили, що при переході морем Корабельна група відпрацювала ряд навчальних заходів, включаючи проходження кільватерним ладом, подачу сигналів за стандартами НАТО, перевірку зв'язку, проходження вузьких місць тощо.

"Попереду військових моряків двох країн очікує багато спільних тренувань і заходів",-додали в пресслужбі.

Фото: Україна і Румунія почали військові навчання на Дунаї (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

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Румыния Військові навчання ВМС України
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