Украина и Россия согласовали вылов рыбы в Азовском море

Украина и Российская Федерация согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море на заседании совместной комиссии 13 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "UA:Крым".

Как сообщили в Государственном агентстве рыбного хозяйства на запрос журналистов, квоты на вылов рыбы в Азовском море было согласовано во время заседания украино-российской комиссии по вопросам рыболовства, которое состоялось 13 ноября в Бердянске. Документ был подписан председателем агентства Ярославом Беловым.

“Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы”, - заявили в ведомстве.

Напомним, 13 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что комитет рекомендует Кабинету министров отложить подписание соглашения с Россией по квотам на вылов рыбы в Азовском море. Яременко отмечал, что украинская сторона не готова к переговорам с РФ.

Тогда же РБК-Украина писало, что 13 ноября Украина и Россия планируют дистанционно подписать договор о вылове рыбы в Азовском море. В правительстве заявили, что подписание договора даст Украине возможность законно вылавливать рыбу в Азовском море.