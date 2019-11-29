ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Россия согласовали вылов рыбы в Азовском море

Новости » Политика     29.11.2019 - 19:42
Украина и Россия согласовали вылов рыбы в Азовском море
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Квоты на вылов рыбы был согласован 13 ноября

Украина и Российская Федерация согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море на заседании совместной комиссии 13 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "UA:Крым".

Как сообщили в Государственном агентстве рыбного хозяйства на запрос журналистов, квоты на вылов рыбы в Азовском море было согласовано во время заседания украино-российской комиссии по вопросам рыболовства, которое состоялось 13 ноября в Бердянске. Документ был подписан председателем агентства Ярославом Беловым.

“Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы”, - заявили в ведомстве.

Украина и Россия согласовали вылов рыбы в Азовском море

Напомним, 13 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что комитет рекомендует Кабинету министров отложить подписание соглашения с Россией по квотам на вылов рыбы в Азовском море. Яременко отмечал, что украинская сторона не готова к переговорам с РФ.

Тогда же РБК-Украина писало, что 13 ноября Украина и Россия планируют дистанционно подписать договор о вылове рыбы в Азовском море. В правительстве заявили, что подписание договора даст Украине возможность законно вылавливать рыбу в Азовском море.

МИД четырех стран призвали РФ разблокировать Азовское море У Зеленского рассказали о квотах для крымских татар
Новости Украины Азовское моревылов рыбыквоты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь