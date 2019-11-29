Україна та Росія узгодили вилов риби в Азовському морі

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Квоти на вилов риби було узгоджено 13 листопада

Україна та Російська Федерація узгодили квоти на вилов риби в Азовському морі на засіданні спільної комісії 13 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "UA:Крим".

Як повідомили у Державному агентстві рибного господарства на запит журналістів, квоти на вилов риби в Азовському морі було узгоджено під час засідання україно-російської комісії з питань рибальства, яке відбулося 13 листопада в Бердянську. Документ був підписаний головою агентства Ярославом Бєловим.

“Наразі Державне агентство рибного господарства України очікує на отримання вищезгаданого документа через офіційні канали”, - заявили у відомстві.

Нагадаємо, 13 листопада глава комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що комітет рекомендує Кабінету міністрів відкласти підписання угоди з Росією щодо квот на вилов риби в Азовському морі. Яременко наголошував, що українська сторона не готова до переговорів з РФ.

Тоді ж РБК-Україна писало, що 13 листопада Україна та Росія планують дистанційно підписати договір щодо вилову риби в Азовському морі. В уряді заявили, що підписання договору дасть Україні можливість законно виловлювати рибу в Азовському морі.