UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина реализует в рамках ООН проекты более чем на 125 млн долларов, - Шмигаль

Автор: Даша Харченко

Во вторник, 29 сентября, с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось заседание Руководящего комитета высокого уровня по внедрению Рамочной программы партнерства между правительством Украины и ООН на 2018-2022 годы. Сейчас реализуются проекты на 125 млн долларов.

Об этом сообщает Урядовый портал.

По словам Шмыгаля, на сегодня в Украине успешно реализуются 10 проектов общей сметной стоимостью более 125 млн долларов.

"Последовательная политическая поддержка ООН и предоставление технической, экспертной и финансовой помощи играют важную роль в реализации реформ и обеспечении стабильности в Украине", - отметил он.

На заседании обсудили основные результаты выполнения Рамочной программы и запланированные мероприятия для обеспечения достижения общих целей партнерства. Премьер-министр отметил важность сотрудничества с организациями системы ООН в осуществлении таких ключевых реформ как борьба с коррупцией, судебная реформа, децентрализация, реформы в сфере здравоохранения, социальной защиты и образования.

В заседании приняли участие координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани, представители организаций системы ООН и Кабмина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНДенис Шмыгаль