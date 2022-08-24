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Украина разбудила весь континент. Зеленский поздравил с Днем Независимости

Новина українською →
Киев, Среда 24 августа 2022 09:20
Украина разбудила весь континент. Зеленский поздравил с Днем Независимости Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Владимир Зеленский поздравил всех украинцев с 31-й годовщиной Независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента.

Зеленский напомнил, что с начала войны украинский народ сражается за свою независимость и мужество украинцев вдохновило весь мир.

"Кто-то говорил, что Европа больше не игрок. Слабая, разъединенная, пасивная, сонная. Украина разбудила весь континент. Европа выходит на площади. Европа вводит жесткие санкции. Европа единогласно признает - Украина будущий член Евросоза", - сказал глава государства.

Он отметил, что украинцы встречают этот праздник в разных местах, кто-то - в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе - борется за независимость на передовой. А кто-то - в дороге, в авто, грузовиках и поездах - борется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой.

"Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью - сохранение независимости и победа Украины", - добавил президент.

Как известно, 24 августа Украина отмечает главный праздник – День Независимости. Впервые он проходит в условиях полномасштабной войны, а все торжества отменены из-за угрозы ракетных атак по Киеву.

Подробнее о знаковых событиях в нашей стране за период ее независимости - читайте в материале "С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости".

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