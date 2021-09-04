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Украина рассчитывает на помощь США в ускорении вступления в НАТО, - Кулеба

Новина українською →
Суббота 04 сентября 2021 10:25
Украина рассчитывает на помощь США в ускорении вступления в НАТО, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Украина рассчитывает на помощь американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции. Киев осознает роль США в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, Украина достигла значительного прогресса в необходимых реформах.

"Мы осознаем роль США в НАТО, а потому рассчитываем на помощь наших американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины", - отметил Кулеба.

Министр добавил, что несмотря на поддержку со стороны США, до конечной цели придется пройти путь.

"И, безусловно, должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию", - добавил Кулеба.

Ранее посол Германии рассказала, что нужно для предоставления Украине ПДЧ НАТО.

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НАТО Дмитрий Кулеба
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