Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новоизбранным Европарламентом

Фото: здание МИД Украина (mfa.gov.ua)

В МИД Украины поприветствовали проведение общеевропейских выборов

Министерство иностранных дел Украины рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с новоизбранным Европейским парламентом в вопросах реализации европейского курса страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии ведомства по поводу выборов в ЕП 9-го созыва.

В МИД убеждены, что "поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства останется константой двусторонних отношений Украины с Европарламентом и Европейским союзом в целом".

"Сделаем все возможное, чтобы беспрецедентный уровень парламентского сотрудничества Украины с ЕС был сохранен в течение следующих 5 лет", - отмечают в МИД Украины.

Украина также ожидает продолжения сотрудничества с новоизбранным Европейским парламентом, которое направлено на углубление сотрудничества между Украиной и ЕС и преодоление общих вызовов.

В МИД Украины приветствовали продемонстрированную во время выборов "способность ЕС противостоять попыткам РФ вмешиваться в избирательные процессы Евросоюза путем кибер- и дезинформационных атак и пропаганды".

Напомним, в Европейском парламенте после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза объявили окончательный расклад сил на ближайшие пять лет в результате выборов, которые прошли в воскресенье, 26 мая.

Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 108 мандатами.