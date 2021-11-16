Украина пройдет отопительный сезон не благодаря, а вопреки этой власти, - экс-премьер

"Украина пройдет зиму не благодаря этой власти, а вопреки этой власти и ее действиям", - отметил экс-премьер в эфире телеканала "Украина24".

Он добавил, что президенту Владимиру Зеленскому справедливо было бы отметить усилия частного бизнеса по подготовке к отопительному сезону.

Арсений Яценюк напомнил, что энергетическую независимость Украина стала приобретать еще в 2014 году и задача действующей власти сейчас ее не потерять и не вернуться в полную зависимость от России.

"Так вот энергетическая независимость началась не сейчас. В 2014 году мне никто не верил, что мы не будем покупать газ у российского "Газпрома". Что происходило каждый новый год? Или премьер или президент ехали и на коленях стояли, а Путин закручивал газовые вентили. Это же произошло, мы уже пять лет не закупаем. Выиграли суд в Стокгольме против российского "Газпрома". А задачу Владимира Зеленского сейчас не загнать Украину в энергетическую кабалу, а он это успешно делает", - добавил экс-премьер.