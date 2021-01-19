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Возвращаясь к российскому газу, власть садит страну "на иглу", - экс-премьер

Киев, Вторник 19 января 2021 12:51
Возвращаясь к российскому газу, власть садит страну "на иглу", - экс-премьер
Фото: Арсений Яценюк (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Приобретение Украиной природного газа у российских поставщиков является неприемлемым и грозит стране возобновлением зависимости от страны-агрессора.

Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на телеканале "Україна".

"Прочитал, что они готовятся возобновить поставки российского газа в Украину. Это та схема, от которой мы избавились, когда пять лет назад начали получать газ из Европы и наращивать добычу газа внутри страны. И теперь они снова хотят вернуть зависимость от России, посадить страну на газовую и электрическую "иглу". Это - электрический и газовый стул. И газовые камеры России, которые она придумала для Украины", - отметил Арсений Яценюк.

Напомним, ранее сообщалось, что вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украине выгодно разблокирование экспорта газа от российских независимых добывающих компаний.

В то же время, народный депутат Ирина Геращенко в своей колонке на сайте "Гордон" заявила, что закупки газа в РФ - это красная линия, переступать которую не стоит.

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Новости Украины Энергетика Арсений ЯценюкРоссийская ФедерациягазЭлектроэнергия

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