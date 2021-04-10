Украина может проводить по 100 тысяч ПЦР-тестов в сутки

Сегодня в украинских лабораториях могут проводить примерно по 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки. Самое большое количество таких исследований провели 30 марта - 61 839.

По его словам, заболеваемость по стране развивается неравномерно. Некоторые области проводят 20-30% ПЦР-тестов от своей реальной мощности, а некоторые достигают всех 100%, уточнил Ляшко. При этом большинство исследований проводят в государственных лабораториях.

"Если посмотреть на данные апреля, хотя мы отслеживали это и в марте, то государственные лаборатории Минздрава делают примерно 60% всех исследований. Коммунальные лаборатории, которые обустроены в учреждениях здравоохранения, в том числе и за средства субвенции, выделенные правительством - около 10%. Остальные - это частные лаборатории", - сказал главный санврач.

В то же время в частных лабораториях обнаруживают только до 14% положительных случаев, уточнил Ляшко. Замглавы Минздрава пояснил, что к ним чаще всего обращаются не больные, а люди, которые собираются в заграничные поездки или хотят выйти из самоизоляции раньше срока.