Украина просит у Соединенных Штатов 1,5 млрд долларов на закупку газа к отопительному сезону
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время разговора с министром финансов США Джанет Йеллен обсудил вопросы энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона. В частности, содействие американских партнеров в закупке газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Шмыгаля в Telegram-канале.
"Ведем переговоры о выделении транша в сумме 1,5 млрд долларов от Эксимбанка США на закупку газа", - написал он.
Шмыгаль поблагодарил администрацию Джо Байдена за направление в Конгресс запроса на выделение Украине дополнительных 11,7 млрд долларов.
Напомним, в июле Кабинет министров Украины обратился к правительству США о предоставлении Украине"газового ленд-лиза". Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, "газовый ленд-лиз" необходим для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.