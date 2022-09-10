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Украина просит у Соединенных Штатов 1,5 млрд долларов на закупку газа к отопительному сезону

Новина українською →
Украина, Суббота 10 сентября 2022 09:47
Украина просит у Соединенных Штатов 1,5 млрд долларов на закупку газа к отопительному сезону Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal/)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время разговора с министром финансов США Джанет Йеллен обсудил вопросы энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона. В частности, содействие американских партнеров в закупке газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Шмыгаля в Telegram-канале.

"Ведем переговоры о выделении транша в сумме 1,5 млрд долларов от Эксимбанка США на закупку газа", - написал он.

Шмыгаль поблагодарил администрацию Джо Байдена за направление в Конгресс запроса на выделение Украине дополнительных 11,7 млрд долларов.

Напомним, в июле Кабинет министров Украины обратился к правительству США о предоставлении Украине"газового ленд-лиза". Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, "газовый ленд-лиз" необходим для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.

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Кабинет Министров Украины
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