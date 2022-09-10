Украина просит у Соединенных Штатов 1,5 млрд долларов на закупку газа к отопительному сезону

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время разговора с министром финансов США Джанет Йеллен обсудил вопросы энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона. В частности, содействие американских партнеров в закупке газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Шмыгаля в Telegram-канале.

"Ведем переговоры о выделении транша в сумме 1,5 млрд долларов от Эксимбанка США на закупку газа", - написал он. Шмыгаль поблагодарил администрацию Джо Байдена за направление в Конгресс запроса на выделение Украине дополнительных 11,7 млрд долларов.