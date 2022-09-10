Україна просить у Сполучених Штатів 1,5 млрд доларів на закупівлю газу до опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з міністром фінансів США Джанет Єллен обговорив питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Зокрема сприяння американських партнерів у закупівлі газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Шмигаля у Telegram-каналі.

"Ведемо перемовини про виділення траншу в сумі 1,5 млрд доларів від Ексімбанку США на закупівлю газу", - написав він. Шмигаль подякував адміністрації Джо Байдена за направлення до Конгресу запиту на виділення Україні додаткових 11,7 млрд доларів.