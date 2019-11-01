Украина просит партнерство расширенных возможностей в НАТО

Власти Украины просят Североатлантический альянс (НАТО) предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что власть Украины просит НАТО перейти на новый уровень сотрудничества и в то же время эта программа не является заменой плана действий об членстве в Альянсе.

"В рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО-Украина", - говорится в сообщении.

По словам украинского вице-премьера Дмитрия Кулебы, предусматривает расширенное сотрудничество в сфере разведки и предоставления возможности представителям стран-партнеров получать должности в штаб-квартире или в структурах НАТО.

"Мы очень надеемся, что Альянс примет положительное решение по нашей инициативе", - добавил Кулеба.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время нее украинский президент заявил, что эффективные реформы является залогом членства Украины в НАТО и украинская власть стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.

Как сообщало РБК-Украина, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом. Он заявлял, что первым приоритетом нового формата отношений станет переход украинской армии на натовские стандарты.