В штабе сообщили о ситуации на участках разведения на Донбассе

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На участке разведения №1 между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" перевезено более 2,6 тыс. человек

В штабе операции Объединенных сил (ООС) сообщил о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе сегодня, 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Сообщается, что на участке разведения № 1 ситуация стабильная. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом (23 рейса) и двумя электромобилями (17 рейсов). Перевезено более 2600 человек. Кроме того, там продолжают свою деятельность сотрудники Международного комитета Красного Креста.

Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуация Украины постоянно проводят обследование местности с обеих сторон дороги на наличие взрывоопасных предметов.

На участках разведения № 2 и № 3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина. Обстановка остается стабильной.

Напомним, российские незаконные формирования не выполняют обязательства по прекращению огня на Донбассе и продолжают обстреливать украинские позиции, в результате чего 11 декабря был ранен военный. С начала суток оккупанты 3 раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Сегодня из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции вблизи Павлополя, а в районе Новомихайловки наемники применяли пулеметы и стрелковое оружие. Еще один обстрел был зафиксирован неподалеку Зайцево, там боевики били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.