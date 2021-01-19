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Украина просит ОБСЕ помочь с обменом пленными и движением через КПВВ

Автор: РБК-Украина

Украина в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу просит ОБСЕ помочь с разблокированием обмена пленными. Также необходима помощь с открытием движения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье".

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Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Сообщается, что гуманитарная подгруппа обсуждала точки автобусов-челноков, которые должны перевозить людей через линию разграничения в районе КПВВ "Счастье". Украинская сторона обратилась с просьбой к координатору ОБСЕ в этой подгруппе Тони Фришу способствовать определению точек разворота.

Кроме того, представитель Украины Галина Третьякова в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс обмена, а ОБСЕ - поддержать разблокировку.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на переговорах по Донбассу появились новые люди. В частности, оккупанты привлекли "общественных деятелей" со своей стороны.

До этого на оккупированном Донбассе заявили, что передадут Украине нескольких пленных в одностороннем порядке.

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