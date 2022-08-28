Украина проиграла сборной Сербии на старте волейбольного ЧМ-2022

Досадным поражением от сборной Сербии начала свой турнирный путь на чемпионате мира-2022 по волейболу национальная команда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира, группа A

Украина – Сербия – 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Качели на паркете в первом сете вполне могли завершиться в пользу украинцев. "Сине-желтые" вели 23:20, но дожать балканцев не смогли. Сначала счет стал равным (24:24), а затем соперник завоевал необходимое преимущество в два пункта (28:26).

Такой финиш партии, по всей видимости, подкосил уверенность сборной Украины. Во втором сете национальная команда лишь постоянно догоняла Сербию, но оппонент каждый раз держался с гандикапом 3-5 очков и закрепил преимущество в счете по сетам.

В третьей же партии борьбы стало больше, а ближе к завершению Украина даже смогла навязать сербам конкуренцию (18:18). Однако развить этот локальный успех подопечные Угиса Крастиньша не смогли и проиграли эндшпиль сета.

Самыми результативными в составе сборной Украины стали Олег Плотницкий (17 очков) и Василий Тупчий (9 пунктов). Еще 6 атакующих баллов набрал Юрий Семенюк.

В другом матче квартета сборная Туниса уверенно разобралась с Пуэрто-Рико (3:0). Именно африканцы станут соперником сборной Украины во 2-м туре. Поединок состоится 29 августа.