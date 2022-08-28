Україна програла збірній Сербії на старті волейбольного ЧС-2022

Прикрою поразкою від збірної Сербії розпочала свій турнірний шлях на чемпіонаті світу-2022 з волейболу національна команда України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу, група A

Україна – Сербія – 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Гойдалки на паркеті в першому сеті цілком могли завершитися на користь українців. "Синьо-жовті" вели 23:20, але дотиснути балканців не змогли. Спершу рахунок став рівним (24:24), а потім суперник здобув необхідну перевагу на два пункти (28:26).

Такий фініш партії, вочевидь, підкосив упевненість збірної України. У другому сеті національна команда лише постійно наздоганяла Сербію, але опонент щоразу тримався з гандикапом 3-5 очок і закріпив перевагу в рахунку за сетами.

У третій же партії боротьби побільшало, а ближче до завершення Україна навіть змогла нав'язати сербам конкуренцію (18:18). Проте, розвинути цей локальний успіх підопічні Угіса Крастіньша не змогли та програли ендшпіль сету.

Найрезультативнішими в складі збірної України стали Олег Плотницький (17 очок) і Василь Тупчій (9 пунктів). Ще 6 атакувальних балів набрав Юрій Семенюк.

В іншому матчі квартету збірна Тунісу впевнено розібралася з Пуерто-Ріко (3:0). Саме африканці стануть суперником збірної України в 2-му турі. Поєдинок відбудеться 29 серпня.