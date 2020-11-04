Украина продолжит расследование гибели журналиста Рокелли на Донбассе, - МВД

Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

Украинская сторона продолжит расследование гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли и его переводчика Андрея Миронова во время боевых действий на Донбассе. Полиция установит истинных виновных в их гибели.

Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на брифинге после возвращения военнослужащего Виталия Маркива.

По словам Геращенко, полиция получила это дело от Службы безопасности Украины еще осенью 2019 года по инициативе МВД. Он добавил, что правоохранители провели комплекс следственно-оперативных действий и экспертиз, но совершенное 6 лет назад преступление сложно расследовать.

"Но мы фактически вышли на то, что Виталий (Маркив - ред.) точно не мог быть к этому причастен. Но расследование гибели итальянского журналиста Рокелли и его переводчика продолжается, и мы будем находить тех, кто был действительно причастен к этой гибели... Мы будем продолжать это дело до ее полного завершения", - заявил заместитель главы МВД.

Напомним, итальянская сторона обвиняла украинского военного Виталия Маркива в убийстве журналиста Рокелли. Однако вчера апелляционный суд Милана полностью оправдал украинца и разрешил вернуться домой.

Как писало РБК-Украина, в полдень 4 ноября Маркив вернулся в Украину. Он прибыл на самолете вместе с украинской делегацией, которая принимала участие в судебном заседании.