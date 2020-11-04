Україна продовжить розслідування загибелі журналіста Рокеллі на Донбасі, - МВС

Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

Українська сторона продовжить розслідування загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі та його перекладача Андрія Миронова під час бойових дій на Донбасі. Поліція встановить справжніх винних у їх загибелі.

Таку заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на брифінгу після повернення військовослужбовця Віталія Марківа.

За словами Геращенка, поліція отримала цю справу від Служби безпеки України ще восени 2019 року за ініціативою МВС. Він додав, що правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних дій та експертиз, але скоєний 6 років тому злочин складно розслідувати.

"Але ми фактично вийшли на те, що Віталій (Марків - ред.) точно не міг бути до цього причетний. Але розслідування загибелі італійського журналіста Рокеллі і його перекладача продовжується, і ми будемо знаходити тих, хто був дійсно причетний до цієї загибелі… Ми будемо продовжувати цю справу до її повного завершення", - заявив заступник глави МВС.

Нагадаємо, італійська сторона звинувачувала українського військового Віталія Марківа у вбивстві журналіста Рокеллі. Однак вчора апеляційний суд в Мілані повністю виправдав українця та дозволив повернутися додому.

Як писало РБК-Україна, опівдні 4 листопада Марків повернувся в Україну. Він прибув літаком разом з українською делегацією, яка брала участь у судовому засіданні.