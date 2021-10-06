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Украина продолжила отбор газа из подземных хранилищ

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Украина, Среда 06 октября 2021 11:23
Украина продолжила отбор газа из подземных хранилищ Фото: Украина начала отбор газа из ПХГ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на утро 6 октября 2021 года составил 18 875,82 млн кубометров. За последние сутки объем газа в хранилищах сократился еще на 0,10 млн кубометров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте "Укртрансгаза".

Таким образом, отбор газа проводится второй день подряд. Закачка газа остановилась 3 октября. По состоянию на утро 4 октября максимальный объем составил 18 875,94 млн кубометров.

Напомним, объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 1 октября 2021 года достиг 18,7 млрд кубометров газа. Это на 33% меньше, чем на эту же дату прошлого года (27,9 млрд кубометров).

Максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа. Закачка газа началась 30 апреля 2021 года. Минимум в хранилищах составил 15,29 млрд кубометров.

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