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Украина продлила санкции против Йемена

Автор: Анна Полисученко

Украина продлила санкции против Йемена. Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании без обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Кабинет Министров продлил до 28 февраля 2022 года применение персональных специальных экономических санкций в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН в отношении Республики Йемен.

Как отмечается в пояснительной записке, персональные санкции запрещают въезд в Украину или транзит через ее территорию лицам, определенным Комитетом Совета безопасности ООН, перечень которых прилагается. Кроме того, санкции предусматривают блокирование средств, финансовых активов и экономических ресурсов, которые размещены на территории Украины и прямо или косвенно находятся в собственности или контролируются лицами, включенными в перечень.

Проект распоряжения был разработан с целью имплементации в национальное законодательство соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

Санкции Совбеза ООН против Йемена ежегодно продлеваются с 2014 года из-за длительного военного конфликта в стране.

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Йемен