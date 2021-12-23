UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина продлила на год запрет на ряд российских товаров

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил запрет ввоза в Украину определенных товаров с территории страны-агрессора. Запрет российских товаров продлен до 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Среди товаров, которые запрещены к ввозу в Украину, - мясо, рыба, шоколад, кофе, печенье, конфеты, лекарственные средства, одежда, удобрения, вагоны, тракторы, бумага и прочее.

Как отмечается в пояснительной записке, Россия запретила ряд товаров из Украины. Вместе с тем, законом Украины определено, что в случае если дискриминационные и/или недружественные действия относительно Украины применяются государством, признанным Верховной радой государством-агрессором и/или государством-оккупантом, меры в ответ могут применяться по решению Кабинета министров.

"Указанные действия со стороны РФ (применение торговых санкций и ограничительных мер в торговле), которые среди прочего вызваны противодействием Украины агрессии РФ в отношении нашего государства, создают угрозу причинения вреда интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки недружественных действий в отношении Украины в сфере торговли", - говорится в документе.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2021 года Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины