Украина призывает Красный Крест принять меры для выяснения состояния политзаключенных

Украина глубоко обеспокоена содержанием в полной изоляции заложников и политзаключенных Кремля

Украина призывает Международный Комитет Красного Креста (МККК) принять соответствующие меры для выяснения состояния здоровья и условий незаконного содержания украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

Так, 9 июля состоялась встреча первого вице-спикера ВР Ирины Геращенко с делегацией МККК во главе с директором по операционной деятельности организации Домиником Стилхартом.

"Мы глубоко обеспокоены содержанием в полной изоляции заложников и политзаключенных Кремля на временно оккупированных территориях Украины и России", - отметила Геращенко.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества с МККК для решения гуманитарных проблем граждан Украины, которые пострадали от вооруженной агрессии РФ на Донбассе, в частности, в сферах здравоохранения, улучшения жилищных условий и восстановления инфраструктуры, в том числе и объектов критической инфраструктуры, продовольственной помощи пострадавшим, информирования об угрозах минной безопасности, поддержки родственников лиц, пропавших без вести. Также обсуждался вопрос о восстановлении моста в Станице Луганской.

"Собеседники выразили надежду, что реализация этого проекта, осуществляемого при участии МККК, будет завершена в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Замглавы ВР подчеркнула, что Украина рассчитывает на принятие МККК соответствующих мер для выяснения состояния здоровья и условий незаконного содержания украинцев в оккупированном Крыму, на Донбассе и в РФ.

"Бессрочная голодовка Владимира Балуха продолжается уже 113-й день, Олега Сенцова - 57-й. Мы рассчитываем на принятие МККК соответствующих мер для выяснения состояния здоровья и условий незаконного содержания украинцев в оккупированном Крыму, на Донбассе и в РФ", - сказала она.

Напомним, 8 июля в столице Украины прошел митинг в поддержку незаконно осужденных заключенных Кремля.