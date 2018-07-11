Україна закликає Червоний Хрест вжити заходів для з`ясування стану політв'язнів

Україна глибоко стурбована утриманням у повній ізоляції заручників та політв'язнів Кремля

Україна закликає Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) вжити відповідних заходів для з`ясування стану здоров`я та умов незаконного утримування українців. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради України.

Так, 9 липня відбулась зустріч першого віце-спікера ВР Ірини Геращенко з делегацією МКЧХ на чолі із директором з операційної діяльності організації Домініком Стілхарт.

"Ми глибоко стурбовані утримуванням у повній ізоляції заручників та політв'язнів Кремля на тимчасово окупованих територіях України та в Росії", - зазначила Геращенко.

У ході зустрічі було обговорено широке коло питань щодо співпраці з МКЧХ для вирішення гуманітарних проблем громадян України, які постраждали від збройної агресії РФ на Донбасі, зокрема, у сферах охорони здоров’я, поліпшення житлових умов та відновлення інфраструктури, зокрема, й об’єктів критичної інфраструктури, продовольчої допомоги постраждалим, інформування про загрози мінної безпеки, підтримки родичів осіб, зниклих безвісти. Також було обговорено питання щодо відновлення мосту у Станиці Луганській.

"Співрозмовники висловили сподівання, що реалізація цього проекту, що здійснюється за участі МКЧХ, буде завершена найближчим часом", - сказано у повідомленні.

Замголови ВР підкреслила, що Україна розраховує на вжиття МКЧХ відповідних заходів для з’ясування стану здоров’я та умов незаконного утримування українців в окупованому Криму, на Донбасі та в РФ.

"Безстрокове голодування Володимира Балуха триває вже 113 день, Олега Сенцова - 57-ий. Ми розраховуємо на вжиття МКЧХ відповідних заходів для з’ясування стану здоров’я та умов незаконного утримування українців в окупованому Криму, на Донбасі та в РФ", - сказала вона.

Нагадаємо, 8 липня у столиці України пройшов мітинг на підтримку незаконно засуджених в'язнів Кремля.