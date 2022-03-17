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Украина призвала внести Россию в черный список FATF

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию за ее варварские преступления из всех цивилизованных организаций. Глава МИД также предложил внести Москву в черный список FATF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Поскольку Россия совершает в Украине все новые и новые варварские злодеяния, ее необходимо исключить из всех цивилизованных организаций и площадок", - написал Кулеба.

Министр также призывал все государства-члены FATF (Financial Action Task Force) безотлагательно исключить Россию из консорциума и внести ее в черный список организации.

Financial Action Task Force - межправительственная организация. Разрабатывает мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

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