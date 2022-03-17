Украина призвала страны Евросоюза разорвать торговые связи с Россией

"Почти сразу после полномасштабного вторжения, ЕС, а также Великобритания, США, Канада и другие демократические страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Однако понятно, что одно дело - отказаться от пассажиропотока, но совсем другое - от торговли", - отметил он.

Так, сейчас Украина призывает страны-партнеры принять два решения: закрыть все порты для русских, а также связанных с ней компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

По словам Кубракова, Еврокомиссия и большинство стран ЕС склоняется к принятию этих решений, однако есть ряд стран, которые не готовы идти на подобные шаги. Так, например, основной аргумент руководства Германии заключается в том, что Россия поставляет в страну продукты и уголь.

"Я на постоянном контакте со своим коллегой министром транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькером Виссингом. Рассказывал ему, как в очень тяжелых условиях Украине удалось успешно перестроить логистику поставок угля - в частности, закупая его у стран Латинской Америки, Азии, Африки. Это не критическая проблема, которую нельзя было бы решить. Особенно для первой экономики Европы. И я чувствую, что прогресс есть, наши аргумента слышат", - рассказал глава Мининфраструктуры.

Он выразил надежду, что здравая логика победит сомнения руководства Германии.

"Я задаю своим коллегам вопрос: подорожание продукции, фактически, в пределах погрешности или торговля с убийцами мирных людей - что может выбрать современная европейская страна? Сейчас молчание в ответ на этот вопрос остается на совести руководства некоторых стран", - написал Кубраков.