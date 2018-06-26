Украина присоединилась к требованиям о репатриациях за Вторую мировую войну

Представители 7 европейских стран обратились к комиссару Совета Европы по правам человека

Представители 7 стран, в основном Центральной и Восточной Европы, требуют от комиссара по правам человека Совета Европы изучить неравный подход к компенсации пострадавшим от действий нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил инициатор документа, польский депутат Аркадиуш Мулярчик, передает PAP.

Как утверждают заявители, на сегодня отсутствует правовой путь предъявления требований компенсации за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны. Заявление подписали Украина, Польша, Литва, Словакия, Чехия, Армения и Великобритания.

Речь идет о жертвах военных операций, а также принудительных работниках, депортированных или заключенных в лагерях.

"Можно сказать, что это вся палитра случаев десятков тысяч, сотен тысяч различных дел, людей, которые не имеют права на суд, где они могли бы требовать компенсации от немецкого государства за военные преступления", - подчеркнул Мулярчик.

Заявители утверждают, что после Второй мировой войны немцы заключили много двусторонних соглашений со странами Западной Европы в отношении военных репараций и полностью проигнорировали жертвы из Центральной и Восточной Европы.

Напомним, Украина собрала доказательства совершения Российской Федерацией военных преступлений на территории аннексированного Крыма, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.