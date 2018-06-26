Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украина присоединилась к требованиям о репатриациях за Вторую мировую войну

НовостиПолитика    26.06.2018 - 15:02
Фото: Аркадиуш Мулярчик (facebook radiopolsha)
Фото: Аркадиуш Мулярчик (facebook radiopolsha)

Представители 7 европейских стран обратились к комиссару Совета Европы по правам человека

Представители 7 стран, в основном Центральной и Восточной Европы, требуют от комиссара по правам человека Совета Европы изучить неравный подход к компенсации пострадавшим от действий нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил инициатор документа, польский депутат Аркадиуш Мулярчик, передает PAP.

Как утверждают заявители, на сегодня отсутствует правовой путь предъявления требований компенсации за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны. Заявление подписали Украина, Польша, Литва, Словакия, Чехия, Армения и Великобритания.

Речь идет о жертвах военных операций, а также принудительных работниках, депортированных или заключенных в лагерях.

"Можно сказать, что это вся палитра случаев десятков тысяч, сотен тысяч различных дел, людей, которые не имеют права на суд, где они могли бы требовать компенсации от немецкого государства за военные преступления", - подчеркнул Мулярчик.

Заявители утверждают, что после Второй мировой войны немцы заключили много двусторонних соглашений со странами Западной Европы в отношении военных репараций и полностью проигнорировали жертвы из Центральной и Восточной Европы.

Напомним, Украина собрала доказательства совершения Российской Федерацией военных преступлений на территории аннексированного Крыма, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

Тука рассказал, скольким освобожденным из плена уже выплатили компенсации
Теги публикации: Вторая мировая война, пострадавшие, Компенсация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь