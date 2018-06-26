Україна приєдналася до вимог про репатриації за Другу світову війну

Представники 7 європейських країн звернулися до комісара Ради Європи з прав людини

Представники 7 країн, в основному Центральної та Східної Європи, вимагають від комісара з прав людини Ради Європи вивчити нерівний підхід до компенсації постраждалим від дій нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Про це заявив ініціатор документа, польський депутат Аркадіуш Мулярчик, передає PAP.

Як стверджують заявники, на сьогодні відсутній правовий шлях пред'явлення вимог компенсації за збитки, понесені в результаті Другої світової війни. Заяву підписали Україна, Польща, Литва, Словаччина, Чехія, Вірменія і велика Британія.

Мова йде про жертви військових операцій, а також примусових працівників, депортованих або ув'язнених у таборах.

"Можна сказати, що це вся палітра випадків десятків тисяч, сотень тисяч різних справ, людей, які не мають права на суд, де вони могли б вимагати компенсації від німецької держави за військові злочини", - підкреслив Мулярчик.

Заявники стверджують, що після Другої світової війни німці уклали багато двосторонніх угод з країнами Західної Європи щодо військових репарацій і повністю проігнорували жертви з Центральної та Східної Європи.

Нагадаємо, Україна зібрала докази вчинення Російською Федерацією військових злочинів на території анексованого Криму, на які поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду.