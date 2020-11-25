Украина присоединилась к санкциям против России за кибератаку на Бундестаг

Фото: знак на фоне флагов ЕС (naslovi.eu)

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Российской Федерации за кибератаку на немецкий Бундестаг. К санкциям также присоединились еще шесть стран.

Об этом говорится в официальном заявлении главы дипломатии ЕС Жозеп Борреля, размещенном на сайте Совета Европы.

К европейским санкциям, помимо Украины, присоединились страны-кандидаты на вступление в ЕС - Республика Северная Македония, Черногория, Албания, а также Исландия, Норвегия и Грузия.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому Решению Совета Европы. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - отметил Боррель.

Отметим, кибератака на немецкий парламент произошла в 2015 году. Тогда хакеры взломали компьютер канцлера Ангелы Меркель и украли ее переписки. В причастности к кибератаке подозревают Россию.

Как писало РБК-Украина, в Германии утверждали о наличии веских доказательств того, что виновником кибератаки был российский разведчик.

Напомним, санкции против России за кибератаку на Бундестаг были одобрены послами Евросоюза в начале октября.