UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за ситуации с Навальным

Автор: РБК-Украина

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза, которые были введены в начале марта против Российской Федерации. ЕС ввел санкции за арест и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает пресс-служба Совета ЕС.

Также к антироссийским санкциям присоединились Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Отмечается, что страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.

"Европейский союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявил Боррель.

Напомним, в начале марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.

В частности, в санкционный список попали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НавальныйСанкции против России
Читайте также
Канада ввела санкции против России за оккупацию Крыма
Навальный в тюрьме попросил обезболивающего
Прогноз погоды