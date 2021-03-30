Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за ситуации с Навальным

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза, которые были введены в начале марта против Российской Федерации. ЕС ввел санкции за арест и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает пресс-служба Совета ЕС.
Также к антироссийским санкциям присоединились Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Отмечается, что страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.
"Европейский союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявил Боррель.
Напомним, в начале марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.
В частности, в санкционный список попали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.