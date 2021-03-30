Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за ситуации с Навальным

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза, которые были введены в начале марта против Российской Федерации. ЕС ввел санкции за арест и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель , передает пресс-служба Совета ЕС.

Также к антироссийским санкциям присоединились Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Отмечается, что страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.

"Европейский союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявил Боррель.