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Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за ситуации с Навальным

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 15:45
Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за ситуации с Навальным Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза, которые были введены в начале марта против Российской Федерации. ЕС ввел санкции за арест и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает пресс-служба Совета ЕС.

Также к антироссийским санкциям присоединились Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Отмечается, что страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.

"Европейский союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявил Боррель.

Напомним, в начале марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.

В частности, в санкционный список попали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.

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