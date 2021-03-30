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Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії через ситуацію з Навальним

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 15:45
Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії через ситуацію з Навальним Фото: Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу, які були введені на початку березня проти Російської Федерації. ЄС ввів санкції за арешт і вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це заявив високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає прес-служба Ради ЄС.

Також до антиросійських санкцій приєдналися Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

Наголошується, що країни забезпечать, щоб їх національна політика відповідала політиці ЄС щодо санкцій.

"Європейський союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - заявив Боррель.

Нагадаємо, на початку березня ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.

Зокрема, в санкційний список потрапили глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, голова Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников. Їм заборонено в'їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.

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